СМИ сообщили о встрече представителей НАТО для обмена разведданными по России

НАТО провела «первые встречи по ситуации в России для обмена разведданными», а также по планированию ответных действий. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники в Североатлантическом альянсе.

Источники считают, текущая ситуация в Российской Федерации может сказаться на изменении положения дел на Украине в зоне специальной военной операции.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» вошли в Ростов-на-Дону, фотографии военной техники и бойцов компании на улицах города опубликовал ТАСС. Президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил о мятеже и назвал «ударом в спину» попытку расколоть общество. Путин добавил, что «все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание».

В Минобороны РФ заявили, что распространяемые в социальных сетях от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщения и видео о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что после заявлений Пригожина возбуждено дело о призыве к военному мятежу.