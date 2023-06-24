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Власти Ростовской области ограничили въезд в регион

Ростовские власти ограничили въезд в область со стороны четырех соседних регионов

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Въезд на территорию Ростовской области ограничен со стороны Краснодарского и Ставропольского краев, а также из Волгоградской и Воронежской областей, сообщает пресс-секретарь губернатора Ростовской области Ирина Четвертакова, передает РИА Новости.

Она подчеркнула, что выезд из области свободен, ограничений передвижения на территории региона нет.

Ранее ростовский губернатор Василий Голубев сообщил, что в Ростове-на-Дону штатно функционируют общественный транспорт, коммунальные службы, учреждения здравоохранения и скорая медицинская помощь, сбоев в работе промышленных предприятий и организаций торговли нет.

До этого Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области призвало жителей избегать скоплений людей и мест, где находится военная техника.

24 июня силы ЧВК «Вагнер» вошли в Ростов-на-Дону. Президент РФ Владимир Путин, обращаясь к россиянам, заявил о мятеже и назвал произошедшее «ударом в спину». Путин добавил, что «все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание».

В Минобороны РФ заявили, что распространяемые в социальных сетях от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщения и видео о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.

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