Премьер Финляндии обсудил мятеж в РФ с премьерами Латвии и Эстонии

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо провел переговоры с главами правительств Эстони и Латвии и обсудил с ними ситуацию с попыткой мятежа в России. Об этом он написал в Twitter.

«У меня были телефонные разговоры с премьер-министром Эстонии Кайей Каллас и премьер-министром Латвии Кришьянис Кариньш о ситуации в России», — написал он.

По словам Орпо, страны договорись о тесном сотрудничестве по ситуации в РФ.

Телеканал Sky News сообщил, что британский комитет по безопасности COBRA, который собирается для выработки мер реагирования на чрезвычайные ситуации, соберется для обсуждения складывающейся ситуации в России

В связи с событиями в России власти Латвии прекратили выдачу всех типов виз гражданам РФ.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что поддерживает связь с союзниками на фоне попытки мятежа в России. «Я поговорю с некоторыми из них сегодня позже», — добавил он.

24 июня силы ЧВК «Вагнер» вошли в Ростов-на-Дону, фотографии военной техники и бойцов компании на улицах города опубликовал ТАСС. Президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил о мятеже и назвал «ударом в спину» попытку расколоть общество.