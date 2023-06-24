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Макрон пристально следит за событиями в России

Президент Франции Макрон пристально следит за событиями в России

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Benoit Tessier/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон пристально следит за ситуацией в России на фоне попытки мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщил Елисейский дворец, передает Reuters.

В сообщении пресс-службы президента Франции также отмечается, что Париж по-прежнему «сосредоточен» на поддержке Украины.

Власти Польши заявили, что следят за развитием событий в России. В Литве не увидели угроз для национальной безопасности в происходящем в РФ. В ЕС назвали попытку мятежа в Российской Федерации внутренним делом страны. В Лондоне назвали мятеж Пригожина самой большой угрозой безопасности РФ.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в рамках контртеррористической операции против мятежа на территории региона Вооруженные силы России проводят ряд мероприятий.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на фоне попытки мятежа напомнила, что у РФ один главнокомандующий — президент Владимир Путин

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам и назвал попытку вооруженного мятежа предательством и ударом в спину.

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Мятеж Пригожина
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