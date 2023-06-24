В МИД напомнили, что у России один главнокомандующий

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова напомнила, что у РФ один главнокомандующий — президент Владимир Путин, и призвала объединиться вокруг него и «свое личное отложить на потом». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Если мы сейчас не объединимся, если каждый будет за себя или за свое видение ситуации, ничего уже не будет важно. Только единение. Единение под знаменами главнокомандующего. Враг только и ждет нашей междоусобицы. Не дождется!» — выразила мнение Захарова.

Дипломат призвала российских мужчин защищать свои семьи и страну, не поддаваться провокациям, в противном случае все, за что сейчас сражаются, «рассыпется».

«Сегодня нас всех искушают, проверяя на прочность. Не поддавайтесь! Вместе с Президентом! Да хранит нас Бог!» — добавила Захарова.

В Минобороны РФ 23 июня заявили, что распространяемые в социальных сетях от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщения и видео о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что после заявлений Пригожина возбуждено дело о призыве к военному мятежу.