Получивший молот «Вагнера» Миронов отреагировал на мятеж Пригожина

Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов заявил «Газете.Ru», что любые конфликты внутри страны являются «угрозой для ее существования». Так политик прокомментировал вооруженный мятеж, начатый главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Миронов подчеркнул, что никто не имеет права использовать в личных целях «славу, добытую в тяжелейших боях».

«Наша страна ведет войну на выживание. За свое будущее! Мы не имеем ни малейшего права доставлять радости врагу конфликтом внутри страны. И, как сказал Верховный главнокомандующий, любые внутренние распри — это смертельная угроза для существования нашей страны. И те, кто осуществляет это, отдаляет нашу победу. Когда страны Запада напрямую подталкивают преступный фашистский режим бомбить наши мирные города и села, уничтожать мирное население и беззащитных граждан, вбивание клина между защитниками Родины, которые по сути и сейчас находятся в одном окопе, — преступно и недопустимо. Славу, добытую в тяжелейших боях, никто не вправе использовать в своих личных целях, идущих вразрез интересам Родины. Сегодня личные обиды недопустимы! И кто бы по каким-либо причинам, возможно, был введен в заблуждение, должны немедленно прекратить преступления. Военная сила нам нужна на фронте», — заявил он.

По словам Миронова, сторон Министерства обороны и ЧВК «Вагнер» не существует, поскольку есть только «сторона врага и сторона России». Он призвал «сплотиться вокруг президента» и исполнить его поручения по реагированию на ситуацию.

«Наша страна помнит случаи в своей истории, когда подобные преступные действия приводили Российское государство к неоправданной крови и к ее ослаблению. Мы не позволим дать врагу ни малейшего шанса. Наша страна воюет за свое будущее. Нет стороны Министерства обороны или ЧВК «Вагнер». Есть сторона врага и сторона России во главе с президентом. Президентом Владимиром Путиным даны четкие указания силовым и специальным службам по реагированию на любые противоправные действия. Они должны быть исполнены. Обращаюсь ко всем членам партии и нашим сторонникам еще раз сплотиться вокруг президента. Сегодня все мы должны быть со своим президентом, со своей страной, со своим народом», — пояснил он.

23 июня в Минобороны РФ заявили, что распространяемые в социальных сетях от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщения и видео о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.

В Национальном антитеррористическом комитете объявили, что после заявлений Пригожина возбуждено дело о призыве к военному мятежу.

Позднее президент России Владимир Путин в своем обращении назвал «ударом в спину» попытку расколоть общество и добавил, что «все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание».