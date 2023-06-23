Политолог объяснил, что может отвлечь США от Украины

Отвлечь Вашингтон от проекта «Украина» может только катастрофа внутри США. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил политолог-американист, доктор юридических наук Александр Домрин. Он напомнил, что Соединенными Штатами правят глобалисты, которые не представляют интересов граждан страны.

«Если что-то и может отрезвить Америку, то это какие-то внутренние проблемы. Например, дряхление американской инфраструктуры. Вы посмотрите, сколько мы с вами видели случаев за этот год, когда с рельсов сходят поезда, сколько экологических катастроф… Все это происходит в том числе из-за инфраструктурных проблем Америки», — пояснил эксперт.

Также, по его мнению, «отрезвить» американскую верхушку могут расовые или классовые беспорядки, либо крупная природная или техногенная катастрофа. Домрин подчеркнул, что США нужно понять что у них огромное количество своих проблем, которые нужно будет рано или поздно решать.

Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США могут потратить на поставки вооружений Украине еще cвыше $6 млрд. Такую возможность Вашингтону, по ее словам, дал перерасчет оценки предоставленной Киеву военной помощи.