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Bloomberg узнал о новом требовании Турции для одобрения вступления Швеции в НАТО

Bloomberg: Турция потребовала у Швеции экстрадиции курдов для одобрения членства в НАТО

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Турция хочет, чтобы Швеция начала экстрадицию или высылку подозреваемых курдских сепаратистов к июльскому саммиту НАТО в Вильнюсе для одобрения шведской заявки на вступление в Альянс. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Речь, по данным агентства, идет о высылке более 130 человек. Среди них – вероятные сторонники Рабочей партии Курдистана, а также связанных с ней курдских сил YPG в Сирии и последователей исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США.

«Турция хочет, чтобы Швеция начала экстрадировать или высылать подозреваемых, чтобы доказать, что она серьезно относится к внедрению новых правил», — рассказали источники Bloomberg.

Швеция отменила запрет на продажу оружия Турции и внесла поправки в свои законы о борьбе с терроризмом в рамках соглашения с Анкарой. Однако на прошлой неделе президент Реджеп Тайип Эрдоган дал понять, что этих шагов может быть недостаточно, чтобы заручиться поддержкой Турции на следующем саммите НАТО в Вильнюсе.

Запросы об экстрадиции в Швеции рассматриваются судебными органами страны. Правительство не может отменить решения Верховного суда, который отклонил апелляции Турции по разным причинам, в том числе из-за угрозы преследования.

Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что парламент Турции должен начать ратифицировать заявку Стокгольма на вступление в НАТО, так как страна выполнила все свои обязательства.

Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш в ответ отметил, что Турция не одобрит вступление Швеции в НАТО до выполнения Стокгольмом конкретных обязательств по борьбе с терроризмом.

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