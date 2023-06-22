Один из судей МУС, выдавших ордер на арест Путина, появился в базе розыска МВД

Судья Международного уголовного суда Росарио Сальваторе Айтала, выдавший ордер на арест президента России Владимира Путина, появился в базе розыска МВД России, сообщает РИА Новости.

Фотография судьи с подписью «Внимание, розыск!» появилась на стенде возле отделения МВД по московскому району Свиблово.

Ранее Министерство внутренних дел (МВД) России объявило в розыск прокурора международного уголовного суда в Гааге Карима Хана, выдавшего ордер на арест Путина.

Уточняется что Хан разыскивается на основании статьи Уголовного кодекса РФ.

Досудебная палата МУС в Гааге 17 марта выдала ордер на арест Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой, которым суд вменяет депортацию детей с Украины.

Следственный комитет РФ 20 марта возбудил уголовное дело на судей МУС Томоко Аканэ, Розарио Айталы и Серхио Годинеса и прокурора Карима Хана.

Позднее председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин заявлял, что СК РФ «скоро-скоро» объявит в розыск судей Международного уголовного суда.