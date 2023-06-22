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Пашинян сообщил об ухудшении гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе

Пашинян: ситуация в Карабахе продолжает ухудшаться из-за перекрытия Лачинского коридора

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Vladimir Voronin/AP

В Нагорном Карабахе продолжает ухудшаться гуманитарная ситуация в связи с перекрытием Лачинского коридора со стороны Азербайджана. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства, передает ТАСС.

«Гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе продолжает ухудшаться, незаконная блокада Лачинского коридора продолжается, несмотря на промежуточное решение Международного суда ООН от 22 февраля этого года, которым суд обязал Азербайджан обеспечить бесперебойное передвижение граждан, товаров и транспортных грузов в обоих направлениях по Лачинскому коридору», — сказал Пашинян.

По его словам, азербайджанская сторона препятствует движению представителей Красного Креста через Лачинский коридор, из-за чего в Карабахе не хватает лекарств и продовольствия.

Премьер-министр Армении в очередной раз подчеркнул, что вопрос о разблокировании Лачинского коридора должен быть вынесен на обсуждение Совета Безопасности ООН.

Ранее вице-премьер Армении Мгер Григорян заявил, что получил положительный ответ из Баку на предложение о встрече для обсуждения делимитации границы.

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