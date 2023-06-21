Гутерриш обсудил с Макроном ситуацию на Украине

Генсек ООН Антониу Гутерриш в ходе встречи с президентом Эммануэлем Макроном обсудил с французским лидером, помимо других вопросов, ситуацию на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Генеральный секретарь встретился с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном», — говорится в сообщении.

Отмечается, что генсек ООН и французский лидер «обсудили конфликт на Украине, ситуацию в Сахеле, а также кризис в Судане и его региональные последствия».

Ранее Гутерриш заявил, что развитые страны могли бы выделить часть валового национального дохода на наименее развитые государства. Об этом Гутерриш сказал в ходе открытия конференции по вопросу развития наименее развитых стран в Катаре. По словам генсека ООН, наименее развитые государства находятся в затруднительном положении среди нарастающей волны кризиса, а также неопределенности, климатического хаоса и глубокой глобальной несправедливости.

Генеральный секретарь ООН считает, что развивающимся странам нужна «революционная» поддержка в трех ключевых областях: «от искоренения нищеты до продуктов питания, здоровья, чистой воды и санитарии».