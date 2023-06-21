В МИД РФ предупредили США и их союзников о последствиях угроз России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что угрозы суверенитету и территориальной целостности России «повлекут последствия». Ее слова в ходе брифинга приводит РИА Новости.

»Вашингтон и его союзники разрабатывают оперативные планы по ведению боевых действий с сопоставимым противником», — отметила Захарова, добавляя, что «учебные цели на протяжении последних десятилетий всегда обозначались НАТО как Россия».

«В этих условиях хотелось бы еще раз подчеркнуть, что любые попытки создать угрозу территориальной целостности России и суверенитету России не останутся без последствия для их инициаторов», — продолжила она.

По словам представителя МИД РФ, НАТО «не имеет ничего общего с обороной», а все усилия альянса направлены «исключительно на всестороннее сдерживание нашей страны и отработку вариантов нападения на Россию».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что министры обороны Североатлантического альянса на заседании группы ядерного планирования в Брюсселе обсудят размещение ядерного оружия Российской Федерации в Белоруссии.

На встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия начнет размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии после 7-8 июля, когда завершится подготовка соответствующих сооружений.

По словам Лукашенко, согласование с Россией применения ядерного оружия не является для него проблемой, поскольку он может сделать это по одному звонку.