В Британии поддерживают усилия по поиску мирного решения по Украине

Представитель премьер-министра Великобритании Риши Сунака заявил, что Лондон оказывает поддержку международным усилиям, ориентированным на поиск мирного решения конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы продолжаем поддерживать Украину в ее поиске мира, и мы поддерживаем все международные усилия, направленные на достижение этого», — сказал представитель британского премьер-министра.

Ранее Сунак заявил, что страны-члены Североатлантического альянса обязаны разработать долгосрочные гарантии безопасности Украины. По его словам, Лондон поддерживает возможное вступление Киева в НАТО и собирается послать России «очень ясный сигнал» о твердом намерении поддерживать украинскую сторону еще долгие годы.

До этого Сунак заявил, что летом его страна начнет подготовку украинских пилотов. На саммите стран «Большой семерки» (G7) в Хиросиме Сунак сказал, что никто не хочет мира больше, чем Зеленский, но условия мира должны основываться на принципах Украины. «Украина должна не только выиграть войну, но и добиться справедливого и прочного мира», — отметил он.