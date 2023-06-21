Песков рассказал о диалоге России с Бразилией по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что РФ поддерживает контакты с Бразилией по вопросу урегулирования вооруженного конфликта на Украине.

При этом представитель Кремля отметил, что каких-то конкретных наработок или предпосылок для успешного завершения украинского конфликта пока нет.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил в интервью CNN Brazil, что Киев заинтересован в укреплении отношений с Бразилией, желает добиться стратегического партнерства с этой страной и сделает все возможное для достижения этой цели.

В начале июня президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что заинтересован в двусторонней встрече с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лула да Силвой, чтобы тот поддержал его «формулу мира».

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.