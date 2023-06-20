Госдума начала проведение парламентского расследования действий Киева против детей

Государственная Дума РФ на пленарном заседании постановила возбудить парламентское расследование в отношении властей Украины из-за гибели и ранений несовершеннолетних. Об этом говорится в сообщении на сайте Госдумы.

«Государственная Дума выступила инициатором создания парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима», — говорится в сообщении.

Постановление было принято единогласно, документ направлен в Совет Федерации РФ.

Вице-спикер палаты Анна Кузнецова заявила, что в ЛНР на данный момент установлена смерть 56 детей, в ДНР погиб 171 ребенок. Она также отметила, что зафиксирована гибель детей и в других регионах.

17 марта Досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) выдала ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой из-за возможной причастности к «незаконной депортации и перемещению населения, в частности детей», с Украины в РФ. СК РФ возбудил уголовное дело против прокурора МУС Карима Ахмад Хана и трех его судей: Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса.