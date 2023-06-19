Встреча Си Цзиньпина и Блинкена продолжалась чуть больше получаса

Госсекретарь США Энтони Блинкен и председатель Китая Си Цзиньпин провели встречу в Пекине, она продлилась 35 минут. Об этом говорится в материале Washington Post.

По данным СМИ, о встрече стало известно менее чем за час до ее начала. Отмечается, что представители Китая и США пожали друг другу руки перед началом встречи.

Ранее сообщалось, что Блинкен встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Встреча началась в 16:30 по местному времени (11:30 мск) в Доме народных собраний (китайский парламент).

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин сообщила на своей странице в Twitter, что Си Цзиньпин на встрече с Блинкеном выразил надежду на то, что его визит в Пекине внесет позитивный вклад в стабилизацию отношений между Китайской Народной Республикой и Соединенными Штатами Америки.

Также председатель КНР подчеркнул, что взаимодействие Пекина и Вашингтона должно основываться на взаимном уважении и искренности. Госсекретарь США впервые за пять лет посетил Китай. 18 июня Блинкен встретился с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом.