Песков рассказал о планах Путина на 19 июня

Президент России Владимир Путин 19 июня в Кремле примет с докладом губернатора Новгородской области Андрея Никитина. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Представитель Кремля уточнил, что постоянную составную часть рабочего графика президента составляет его работа с регионами РФ.

8 июня президент Путин провел рабочую встречу с губернатором Орловской области Андреем Клычковым — тот сообщил, что намерен снова участвовать выборах.

6 июня Путин встретился с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым. Чиновник заявил, что хотел бы вновь принять участие в выборах, глава государства его решение поддержал.

3 июня российский лидер принимал нижегородского губернатора Глеба Никитина, а днем ранее — губернатора Алтайского края Виктора Томенко.