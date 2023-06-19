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Песков рассказал о планах Путина на 19 июня

Песков: Путин 19 июня проведет встречу с губернатором Новгородской области Никитиным

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Президент России Владимир Путин 19 июня в Кремле примет с докладом губернатора Новгородской области Андрея Никитина. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Представитель Кремля уточнил, что постоянную составную часть рабочего графика президента составляет его работа с регионами РФ.

8 июня президент Путин провел рабочую встречу с губернатором Орловской области Андреем Клычковым — тот сообщил, что намерен снова участвовать выборах.

6 июня Путин встретился с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым. Чиновник заявил, что хотел бы вновь принять участие в выборах, глава государства его решение поддержал.

3 июня российский лидер принимал нижегородского губернатора Глеба Никитина, а днем ранее — губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

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