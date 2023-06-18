Володин посетит Белоруссию с визитом

Председатель парламентского собрания Союза Белоруссии и России, спикер Государственной думы Вячеслав Володин в понедельник, 19 июня, намерен провести заседание 64-й сессии парламентского собрания союза Белоруссии и РФ. Об этом заявили представители российского парламента в Telegram-канале.

Мероприятие пройдет в Витебске. Известно, что 18-19 июня Володин посещает с рабочим визитом Белоруссию.

Во время данного заседания планируется поднять вопрос по рассмотрению проекта модельного законодательного акта «О системе обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств Союзного государства».

Ранее глава ЦБ Белоруссии Павел Каллаур сообщил о полной реализации трех союзных программ с РФ. целью этих союзных программ является гармонизация законодательства Белоруссии и РФ в банковской сфере.

Также посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой заявил, что Минск и Москва выполнили восемь из 28 союзных программ.