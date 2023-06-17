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Байден надеется на переговоры с Си Цзиньпином

Байден надеется провести встречу с Си Цзиньпином в ближайшие месяцы

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Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что надеется на проведение встречи с председателем Китая Си Цзиньпином. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

«Я надеюсь, что в течение нескольких следующих месяцев я снова встречусь с Си (Цзиньпином. — «Газета.Ru»), — сказал американский лидер.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен планирует посетить Китай 18 июня, поскольку администрация американского президента Джо Байдена стремится улучшить ухудшившиеся отношения с Пекином. Уточняется, что в Пекине Блинкен может встретиться с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом и, возможно, с президентом страны Си Цзиньпином.

До этого газета Politico писала, что госсекретарь США прибудет в Китай на следующей неделе для переговоров с китайской стороной. Издание отмечало, что Блинкен якобы должен попасть в Пекин после завершения своего ближневосточного турне.

7 июня координатор Белого дома по Индо-Тихоокеанскому региону Курт Кэмпбелл заявлял, что власти США считают необходимым создать механизм для диалога с Китаем по примеру горячих линий между Пекином и странами Юго-Восточной Азии.

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