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Экс-глава МИД Австрии поспорила с Киссинджером об Украине

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что вступление Украины в НАТО не остановит конфликт

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Global Look Press

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что не согласна с идеей бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера о том, что вступление Украины в НАТО приведет к прекращению конфликта. Об этом сообщает «РБК».

«Генри Киссинджер сам изменил свою позицию на 180 градусов, потому что в начале 2022 года он был одним из тех голосов, которые говорили, что фундаментальной причиной кризиса было членство Украины», — подчеркнула экс-глава МИД.

Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что стремление Вашингтона сделать Украину одним из членов Североатлантического альянса было серьезной ошибкой и привело к нынешнему конфликту. Он подчеркнул, что Российская Федерация на протяжении множества лет обладала влиянием на государства в своем регионе, но сама занимала двойственную позицию по отношению к Европе. Это произошло из-за того, что российская сторона была заинтересована в развитии отношений с ней для собственного развития, но в то же время опасалась исходящей с Запада угрозы.

Тем не менее, дипломат заявил, что США «абсолютно правы в том, что противостоят» России, а также что он поддерживает политику американского президента Джо Байдена в отношении Украины.

17 мая Киссинджер призвал принять Украину в НАТО из-за неопытного руководства страны.

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