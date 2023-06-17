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Стало известно, кто расскажет об итогах переговоров Путина с африканскими лидерами

Песков: по итогам переговоров Путина с африканскими лидерами Лавров расскажет об их итогах

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Павел Бедняков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что об итогах переговоров Владимира Путина с африканскими лидерами в Санкт-Петербурге расскажет руководитель Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы попросим обязательно Лаврова по итогам этой встречи сказать вам несколько слов, рассказать о том, что там происходило», — заявил Песков.

Он добавил, что сначала у российского президента состоится встреча с лидером ЮАР Сирилом Рамафосой, а после к ним присоединятся лидеры других африканских стран.

Ранее представитель президента ЮАР Сирила Рамафосы Винсент Магвенья заявил, что поездка африканского лидера на Украину прошла нормально.

По словам Магвеньи, имели место заминки с рейсом, на котором прибыли команды службы безопасности и представители африканских СМИ, однако «остальная часть миссии проходит довольно хорошо, как и планировалось».

16 июня президент ЮАР Сирил Рамафоса прибыл в Киев, чтобы обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским африканский мирный план. В ходе визита политик посетил Бучу, где, по данным властей Украины, якобы произошли массовые убийства мирных жителей.

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