В Кремле рассказали, какие делегации допустили на ПМЭФ

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что все делегации, желавшие участвовать в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), имели возможность сделать это. Об этом сообщает ТАСС.

«Таких делегаций нет было», — заявил представитель Кремля.

Так Песков ответил на вопрос журналистов о том, были ли делегации, которые хотели участвовать в форуме, но не были на него допущены.

Ранее Песков заявил, что Россия готова принимать у себя западных журналистов, но «business as usual» больше не будет.

До этого Песков подтвердил, что на ПМЭФ не аккредитуют журналистов из «недружественных» стран. По его словам, «интерес к ПМЭФ» всегда большой, а все журналисты будут работать на площадке.

Он заявил, что список иностранных гостей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) пока дорабатывается.

Отвечая на вопрос о том, известно ли, какие иностранные гости поучаствуют в форуме, Песков подчеркнул, что это «Известно, но мы пока еще не сообщаем, еще дорабатываем [список]».