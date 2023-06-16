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Володин рассказал о провале планов США и ЕС по России

Спикер Думы Володин заявил, что ПМЭФ продемонстрировал провал планов США и ЕС по изоляции РФ

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РИА «Новости»

США и Евросоюз не смогли реализовать свои планы как по изоляции России, так и по уничтожению ее экономики, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. В своем Telegram-канале он отметил, что это демонстрирует 26-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который с 14 июня проходит в Санкт-Петербурге.

«В ПМЭФ приняли участие представители более чем 130 стран. Сегодня будущее за многополярным миром и справедливым мироустройством — эту позицию поддерживает большинство жителей планеты», — написал Володин.

Он также добавил, что российские власти реализовали более 300 различных мер для противодействия западным ограничительным мерам, которые в итоге ударили именно по Европе, а не России. Володин подчеркнул, что президент России Владимир Путин на ПМЭФ обозначил задачи, которые нужно реализовать в дальнейшем.

«Итог разговора международного форума подвел Президент Путин словами: «Мы будем делать то, что соответствует интересам Российской Федерации и народа России. И с этим придется всем считаться». Зал аплодировал. Причем не только российские участники, но и зарубежные гости», — заключил Володин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никакого вакуума в российской экономике из-за санкций нет, а сама страна не находится в изоляции.

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