Путин: НАТО втягивается в войну на Украине

Президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил, что НАТО втягивается в войну на Украине.

В связи с этим он указал, что на Украину поставляют военную технику.

«Ну о чем мы говорим, если поставки идут военной техники, тяжелой техники... Я уже говорил, что сегодня на одном участке предпринимаются попытки атаки двух рот при поддержке пяти танков, на другом участке — тоже полторы роты примерно при поддержке двух танков», — заявил Путин в ходе пленарной сессии на ПМЭФ.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления.

Ранее отставной генерал ВВС США и бывший Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Филип Бридлав заявил, что Запад боится победы Украины из-за угрозы эскалации.

До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что главная цель США на Украине — добиться стратегического истощения России.