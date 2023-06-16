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Путин назвал цель Польши по Украине

Путин: в Польше «спят и видят», как вернуть в состав страны территории Западной Украины

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Мурад Багандов/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что Польша намерена вернуть в состав страны территорию Западной Украины.

«Поляки — у них свои цели, они спят и видят вернуть [в состав страны] Западную Украину и, судя по всему, к этому идут постепенно», — сказал Путин.

Ранее обозреватель Марек Галась раскрыл в своей колонке для издания Niezależny Dziennik Polityczny (NDP) подробности сделки президента Украины Владимира Зеленского с Варшавой для противостояния России. Галась отметил, что во время визита в Варшаву Зеленский вновь поднял тему передачи части территорий Украины Польше в обмен на помощь против России.

По мнению Галася, Зеленский готов пойти даже на территориальные уступки, чтобы получить дополнительные средства от союзников.

26 марта немецкая газета Berliner Zeitung писала, что для Москвы после введения западных санкций открылись новые перспективы сотрудничества с Пекином. Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву «подпитывает» бум китайских инвестиций в Россию.

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