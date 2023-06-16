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Путин предложил выплачивать детские пособия по новым правилам

Путин предложил выплачивать детское пособие на весь период независимо от дохода семьи

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Сергей Бобылев/ТАСС

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) предложил выплачивать пособие на ребенка до 1,5 лет и единое детское пособие на весь период времени, на какое оно назначено — независимо от того, увеличился доход в семье или нет.

«Предлагаю пособие на ребенка до полутора лет, а также детское пособие выплачивать в течение всего периода времени, на который назначено, вне зависимости от того, увеличился доход или нет», — сказал он.

Кроме того, глава российского государства отметил, что необходимо «сохранять пособия по уходу за ребенком даже при частичной занятности родителя», а также «закрепить это понятие в законе».

Также Владимир Путин заявил, что в России продолжается индексирование минимального размера оплаты труда (МРОТ). По словам российского лидера, с 1 января 2024 года будет проведена еще одна индексация сразу на 18,5%.

Президент России Владимир Путин выступает в ходе пленарной сессии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления.

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ПМЭФ-2023
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