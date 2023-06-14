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Депутат Затулин объяснился за свои слова о невыполнении целей СВО

Депутат Затулин обсудил с главой фракции «Единой России» свои слова о невыполнении целей СВО

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Global Look Press

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ депутат Константин Затулин заявил, что накануне поговорил с руководителем фракции «Единой России» Сергеем Неверовым по поводу своих высказываний о невыполнении целей СВО, в ближайшее время может пройти широкое обсуждение. Об этом сообщает РИА Новости.

Затулин отметил, что хотел отреагировать на сообщения в социальных сетях, где обсуждают как его наказать. Он добавил. что его фраза о целях специальной военной операции (СВО) была вырвана из контекста.

Затулин заявил, что прекрасно понимает мотивы спецоперации и выступает за достижение ее максимальных результатов.

5 июня «Ведомости» сообщили, что в «Единой России» начали обсуждать возможное лишение поста первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина или же исключение его из фракции. По словам источника издания, причиной стали высказывания депутата об СВО – Затулин заявил, что на сегодняшний день РФ не достигла заявленных целей операции.

Константин Затулин не состоит в «Единой России», но является членом ее думской фракции.

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