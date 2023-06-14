Президент Мали позвонил Путину

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом переходного периода республики Мали Ассими Гойтой, сообщает пресс-служба Кремля.

Разговор состоялся по инициативе Мали.

Собеседники обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в представляющих взаимный интерес областях, уделив особое внимание торгово-экономическим связям.

В частности, речь шла о поставках в Мали российской пшеницы, удобрений и топлива.

«Ассими Гойта поблагодарил Владимира Путина за оказываемую гуманитарную помощь, а также содействие в деле обеспечения безопасности, нейтрализации террористической угрозы и стабилизации обстановки на всей территории Мали», — сообщает Кремль.

Лидеры двух стран подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление традиционно дружественных отношений между странами.

Ранее Путин и Гойта проводили переговоры в октябре 2022-го. Тогда Гойта поддержал идею Путина о передаче развивающимся странам 300 тыс. тонн российских удобрений, скопившихся в европейских портах. Президент РФ также пригласил Ассими Гойту на саммит Россия—Африка, который состоится в июле 2023 года в Санкт-Петербурге. Гойта принял приглашение.