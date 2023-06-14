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Египет начал готовиться к присоединению к БРИКС

Посол РФ в Каире сообщил, что Египет направил заявку на вступление в БРИКС

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Unsplash

Посол России в Каире Георгий Борисенко заявил, что Египет направил заявку на вступление в межгосударственное объединение пяти стран, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Об этом сообщает ТАСС.

«Египет подал заявку на вступление в группу БРИКС, потому что одно из начинаний, которым занимается сейчас БРИКС, — это максимальный перевод торговли на альтернативные валюты...», — подчеркнул Борисенко.

По его словам, речь может идти как о переводе торговых отношений на национальные валюты, так и о создании некой совместной валюты.

«Египет это очень интересует», — добавил дипломат.

Новость дополняется.

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