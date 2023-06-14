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Медведев рассказал, может ли Россия уничтожить кабели связи Запада после ситуации с «СП»

Медведев не исключил возможность уничтожения Россией кабелей связи Запада на дне Атлантики

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Ограничений на уничтожение кабельной связи стран Запада, которая проложена по дну океана, у РФ больше не осталось, если основываться на причастности таких стран к диверсиям на «Северных потоках 1 и 2», утверждает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Об этом сообщается в Telegram-канале политика.

«Если исходить из доказанности соучастия западных стран в подрыве «Северных потоков», то у нас не осталось никаких, даже моральных ограничений воздерживаться от уничтожения кабельной связи наших врагов...», — указал Медведев.

По его словам, речь именно о кабелях связи Запада, находящихся на морском дне.

До этого военная разведка Нидерландов сообщала ЦРУ о планах Украины провести диверсии на «Северных потоках». Отмечается, что переданная информация оказалась очень похожа на план, реализованный 26 сентября 2022 года.

Также в правительстве Польши отвергли данные о причастности страны к подрыву «Северных потоков».

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла признание Бельгии об уведомлении ЦРУ по терактам на «Северных потоках».

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