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Президент Алжира прибыл в Россию

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун прибыл в Москву с государственным визитом

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун прибыл в Россию с государственным визитом, сообщает РИА Новости.

Самолет с алжирским лидером на борту приземлился в столичном аэропорту «Внуково-2». У трапа гостя встречал почетный караул.

Несколькими днями ранее арабская газета Al-Araby Al-Jadeed писала, что Абдельмаджид Теббун пробудет в России с 14 по 16 июня. По данным СМИ, он намерен встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить отношения между странами до подписания документа об углубленном стратегическом партнерстве.

До этого председатель комиссии московской торгово-промышленной палаты по внешнеэкономическому сотрудничеству с партнерами в Алжире Дмитрий Шатунов отмечал, что после запуска российской платежной системы, выступающей альтернативой SWIFT, Москва в разы нарастит товарооборот с республикой.

Владимир Путин посещал Алжир в 2006 году. Тогда было подписано соглашение об урегулировании задолженности Алжира перед бывшим СССР, что открыло путь к масштабному военно-техническому сотрудничеству.

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