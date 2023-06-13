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Кандидат в президенты США предрекла появление новых обвинений против Трампа

Кандидат в президенты США Хейли допустила, что Трамп поставил под угрозу нацбезопасность страны

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Jonathan Ernst/Reuters

Если обвинения против бывшего президента США Дональда Трампа по делу о секретных документах правда, то он подверг опасности всех американских солдат, считает кандидат в главы государства, республиканка Никки Хейли, передает Fox News. По ее словам, в частности, это касается ее супруга Майкла, который служит в национальной гвардии.

«Если это обвинение [согласно которому Трамп хранил секретные документы о потенциальном нападении на иностранное государство] верно, если то, что в нем говорится, действительно так, президент Трамп был невероятно безрассуден с нашей национальной безопасностью <…> то подвергает опасности всех наших военных», — отметила Хейли.

Она также добавила, что в последние годы Минюст США и ФБР утратили доверие американского народа, поэтому с обвинениями Трампа может быть все не так однозначно. Хейли подчеркнула, что не исключает появления новых подозрений в адрес экс-президента в будущем, в том числе в штатах, где политик пытался оспорить итоги президентских выборов 2020 года.

Ранее СМИ сообщили, что Трампу отказали большинство известных адвокатов перед судом по делу о секретных документах.

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