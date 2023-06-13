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Украина предложила Иордании присоединиться к «формуле мира» Зеленского

Кулеба заявил, что обсудил с главой МИД Иордании Сафади «формулу мира» Зеленского

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Johanna Geron/Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что провел телефонный разговор со своим иорданским коллегой Айманом Сафади. По его словам, в ходе беседы обсуждались вопросы, связанные с урегулированием украинского конфликта на основе предложений Киева.

«Поговорил со своим иорданским коллегой Айманом Сафади о формуле мира президента Украины Владимира Зеленского и пригласил Иорданию принять участие в ее реализации», — написал Кулеба в Twitter.

Он также добавил, что помимо украинского урегулирования, поговорил с Сафади и о развитии отношений Украины и Иордании. Кулеба подчеркнул, что обсудил с главой МИД Иордании шаги, необходимые для усиления сотрудничества между Киевом и Амманом.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что «формула мира» Зеленского является утопией. По его словам, предложения президента Украины не имеют ничего общего с желанием восстановить мир.

«Зеленский в очередной раз плюет на мнение жителей освобожденных регионов, которые не хотят иметь ничего общего с Украиной», — отметил Шеремет.

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