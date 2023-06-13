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Путин прокомментировал мечту Украины о НАТО словами Анатолия Собчака

Путин вспомнил слова Собчака «Уходите с чем пришли», говоря о желании Украины вступить в НАТО

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Martin Bertrand/Hans Lucas via Reuters

Президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами прокомментировал желание Украины вступить в НАТО, вспомнив слова экс-губернатора Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.

«Собчак правильно в свое время говорил (он был умный человек): «Вы хотите уходить — уходите, но уходите, с чем пришли».

Ранее Владимир Путин заявил, что НАТО обмануло Россию, дав обещание не расширяться на восток. Президент отметил, что «еще и до Украины добрались».

В прошлом году Украина потребовала вступления в НАТО «в ускоренном порядке».

В апреле 2023-го генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны Североатлантического альянса согласны с членством Украины в организации.

Однако позднее он сказал, что нет смысла обсуждать членство Украины в НАТО, если она не одержит победу в конфликте с Россией и перестанет существовать как независимое суверенное демократическое государство в Европе.

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