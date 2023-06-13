Путин: масштабное контрнаступление Украины продолжается с 4 июня

Президент России Владимир Путин заявил, что масштабное контрнаступление Украины на фронте идет с 4 июня. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин отметил, что для этого Украина использует специально подготовленные для наступления резервы.

«Это контрнаступление масштабное с использованием, как я говорил совсем недавно публично, подготовленных для этих целей резервов», — сказал глава государства на встрече с военкорами.

Путин отметил, что на Шахтерском направлении идет атака со стороны Украины, а также по ряду других направлений, однако до переднего края Вооруженные силы Украины (ВСУ) не дошли.

Также он добавил, что ВСУ ведут атаки по ряду направлений, при этом российская армия уничтожила несколько танков и бронемашин ВСУ.

Кроме того, Путин во время встречи с военкорами заявил, что потери российских военных при отражении контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в десять раз меньше, чем у украинских войск. При этом глава государства отметил, что потери личного состава российских Вооруженных сил должно озвучить Минобороны РФ.