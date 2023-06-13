Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин: масштабное контрнаступление Украины продолжается с 4 июня

Путин: масштабное контрнаступление Украины с использованием резервов продолжается с 4 июня

Президент России Владимир Путин заявил, что масштабное контрнаступление Украины на фронте идет с 4 июня. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин отметил, что для этого Украина использует специально подготовленные для наступления резервы.

«Это контрнаступление масштабное с использованием, как я говорил совсем недавно публично, подготовленных для этих целей резервов», — сказал глава государства на встрече с военкорами.

Путин отметил, что на Шахтерском направлении идет атака со стороны Украины, а также по ряду других направлений, однако до переднего края Вооруженные силы Украины (ВСУ) не дошли.

Также он добавил, что ВСУ ведут атаки по ряду направлений, при этом российская армия уничтожила несколько танков и бронемашин ВСУ.

Кроме того, Путин во время встречи с военкорами заявил, что потери российских военных при отражении контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в десять раз меньше, чем у украинских войск. При этом глава государства отметил, что потери личного состава российских Вооруженных сил должно озвучить Минобороны РФ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях