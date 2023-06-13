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Известные американские адвокаты отказались помогать Трампу

WP: Трампу отказали большинство известных адвокатов перед судом по делу о секретных документах

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Evan Vucci/AP

Бывший президент США Дональд Трамп предпринял ряд провальных попыток по привлечению на свою сторону известных адвокатов в преддверии судебного процесса во Флориде по делу о секретных документах, на котором политику собираются предъявить обвинения, пишет The Washington Post со ссылкой на источники. По информации издания, речь идет о юристах, обладающих отличной репутацией в коллегии адвокатов штата, поскольку этого требуют правила.

Источники WP отмечают, что работать на Трампа не захотел Дэвид О. Маркус, которому недавно удалось защитить бывшего кандидата в губернаторы от Демократической партии Флориды Эндрю Гиллума от обвинений во лжи ФБР. Кроме того, предположительно, отказался от сотрудничества и Бенедикт Кюне, получивший известность в штате благодаря успешной защите своих клиентов от обвинений в коррупции.

Обозреватели газеты не исключают, что отказ вызван возможными репутационными издержками от работы с Трампом. При этом WP подчеркивает, что поиск новых юристов связан с уходом из команды Трампа адвокатов Джима Трасти и Джона Роули, ставший неожиданным для бывшего президента США.

Ранее кандидат в президенты США Крис Кристи заявил, что республиканцам пора перестать защищать Трампа.

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