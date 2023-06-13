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В «Единой России» поддержали выдвижение Собянина в мэры Москвы

Президиум генсовета «Единой России» утвердил выдвижение Собянина в мэры Москвы

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президиум генерального совета «Единой России» утвердил инициативу о выдвижении Сергея Собянина кандидатом на пост мэра Москвы. Об этом сообщил заместитель секретаря генсовета партии Александр Сидякин, передает ТАСС.

Соответствующее решение было принято 10 июня.

9 июня председатель счетной комиссии конференции московского городского регионального отделения «Единой России», заместитель секретаря Александр Семенников заявил, что делегаты конференции единогласно выдвинули Собянина кандидатом на будущих выборах на пост мэра Москвы.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что президент РФ Владимир Путин, несомненно, поддержит Собянина на будущих выборах.

Мэр Москвы избирается на пятилетний срок. В 2010 году Собянин был назначен на этот пост, после чего дважды переизбран: в 2013 и 2018 годах, оба раза принимал участие в выборах как самовыдвиженец.

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