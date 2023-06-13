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Минск будет болеть за Трампа, который готов прекратить конфликт на Украине

Лукашенко заявил, что Минск будет болеть за Трампа после обещания остановить НАТО

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Павел Быркин/РИА Новости

Минск во время выборов президента Соединенных Штатов намерен болеть за Дональда Трампа, обещавшего за сутки остановить Североатлантической альянс, участвующих в боевых действиях на стороне Украины против РФ, утверждает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщает издание «СБ. Беларусь сегодня».

Лукашенко ответил на вопрос, может ли Трамп, если станет президентом США, согласиться приехать в Минск для участия в переговорах по ситуации на Украине.

«Будем за него болеть, чтобы он пришел к власти и за сутки остановил эту натовскую машину...», — подчеркнул Лукашенко.

Как добавил белорусский президент, сейчас против РФ выступают 50 государств.

Ранее кандидат в президенты Аса Хатчинсон заявил, что США не нужен пренебрегающий секретами лидер.

Также адвокат Трампа Алина Хабба заявила, что 45-й президент США не считает себя виновным в деле о секретных документах.

В прошлом году Трамп обвинил НАТО в бездействии на фоне украинского конфликта.

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