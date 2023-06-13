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Лукашенко пообещал не колебаться при применении ядерного оружия

Лукашенко заявил о готовности применить российское ядерное оружие в ответ на агрессию

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Павел Быркин/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он не будет колебаться при применении ядерного оружия в случае агрессии против белорусского государства. Об этом сообщает БелТА.

«Я думаю, вряд ли кому-то захочется воевать со страной, у которой есть такое оружие. Не дай бог мне придется принимать решение на применение этого оружия в современное время. Но никакого колебания не будет, если только против нас будет агрессия», — сказал он.

Глава государства также пояснил, что размещение ядерного оружия в Белоруссии необходимо, «чтобы ни одна нога каких-то сволочей не ступала больше на белорусскую землю».

Ранее Лукашенко заявлял, что размещение в республике ядерного оружия было его «настоятельным требованием» к Москве. По его словам, таким образом он хотел гарантировать безопасность Белоруссии, и поэтому предъявил такое требование к России.

9 июня президент РФ Владимир Путин говорил, что размещение российского ядерного оружия в Белоруссии начнется сразу же после завершения подготовки соответствующих сооружений.

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