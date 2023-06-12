В Киеве предполагают, что к концу боевых действий на Украине не останется олигархов

Глава Минюста Украины Денис Малюська заявил, что Еврокомиссия рекомендует Киеву вернуться к закону об олигархах после окончания конфликта, сообщает «Страна.ua».

По его словам, к моменту окончания украинского конфликта олигархов в стране, скорее всего, не будет.

Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила условие, в рамках которого предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться статуса. Среди требований — внедрение антиолигархического закона, усиление борьбы с коррупцией и судебная реформа.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила подозрение бизнесмену Дмитрию Фирташу и восьми топ-менеджерам его компаний в махинациях с топливом на $500 млн.

По информации СБУ, компании, подконтрольные Фирташу, «покупали» топливо у одной из его же компаний, а в реальности получали не более 30% от проплаченного объема газа. Дефицит, который получался в результате «схемы», покрывали за счет топлива, находившегося в государственной собственности, — из газотранспортной системы Украины, сообщает пресс-служба ведомства.