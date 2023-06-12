Российских студентов отправят восстанавливать Мариуполь

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что российские студенческие отряды (РСО) летом будут участвовать в восстановлении инфраструктуры Мариуполя. Об этом сообщает ТАСС.

«Благодаря вам уже восстановлен мемориальный комплекс «Саур-Могила» в Донецкой народной республике, а этим летом будет восстанавливаться инфраструктура города Мариуполя», — сказала она.

Вице-премьер отметила, что в общей сложности в текущем году частью студотрядов станут свыше 200 тыс. студентов из 81 субъекта России.

12 июня мэр Мариуполя Олег Моргун заявлял, что город восстановят за три года. Градоначальник отмечал, что на данный момент ведутся работы по восстановлению 1,8 тыс. объектов, среди которых — жилые дома, коммунальная и социальная инфраструктура.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин говорил, что порт Мариуполя начали использовать для вывоза продовольствия, в том числе зерна.