Нидерланды и Канада обвинили Сирию в пытках заключенных

Нидерланды и Канада подали в суд ООН иск к Сирии, обвинив ее в пытках заключенных, сообщается на сайте суда.

Страны обвинили Дамаск в нарушении Конвенции против пыток. В иске утверждается, что Сирия совершила «бесчисленное множество нарушений международного права начиная с 2011 года», применяя насилие в отношении гражданских демонстраций.

Сирию также обвинили в жестоком обращении с заключенными, создании бесчеловечных условий в тюрьмах, похищениях и насилии в отношении детей.

Ранее Международный суд ООН в Гааге разрешил 33 странам присоединиться к иску Украины против России по конвенции о геноциде.

Согласно тексту документа, заявления в суд представили более 30 стран, в числе которых Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Канада, Кипр, Дания, Нидерланды, Эстония, Франция, Германия, Греция, Италия, Латвия, Литва, Мальта, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Испания, Швеция и Британия.

8 июня стало известно, что Международный суд ООН в Гааге утвердил присоединение Литвы к антироссийскому иску Украины, в котором РФ обвиняют в нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.