Лукашенко направил Путину поздравительное послание

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с Днем России. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого», приближенный к администрации белорусского лидера.

12 июня с 1990 года была принята Декларации о государственном суверенитете РСФСР. В честь этого события с 1992 года ежегодно 12 июня на государственном уровне отмечается День России.

Лукашенко в поздравительном письме отметил, что это праздник стал для всех граждан Российской Федерации символом народного единства и гордости, веры в лучшее будущее страны.

Белорусский лидер подчеркнул, что сегодня Россия твердо отстаивает свои национальные интересы, создает условия для суверенного развития, последовательно укрепляет позиции на международной арене.

Лукашенко добавил, что приверженность президента Путина к «идеалам справедливости», а также высокая ответственность за будущее Российской Федерации, стремление к обеспечению ее безопасности получили всеобщую поддержку россиян разных поколений.

«Убежден, отношения Минска и Москвы, скрепленные вековыми узами дружбы и братства, нашими совместными усилиями будут и впредь неуклонно расширяться и углубляться», — написал президент Белоруссии.

Также он пожелал российскому коллеге здоровья, успешной реализации всех планов, а жителям РФ — мира и согласия.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар в поздравительном письме своему российскому коллеге Сергею Лаврову по случаю Дня России заявил, что в Индии рассчитывают на особое партнерство с Россией для сотрудничества.

Также космонавты Сергей Прокопьев, Андрей Федяев и Дмитрий Петелин 12 июня поздравили своих сограждан с Днем России.