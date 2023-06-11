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Хуснуллин посетил Новую Каховку и Корсунку по поручению Путина

Хуснуллин посетил Новую Каховку и Корсунку для оценки работ по ликвидации наводнения

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил в своем Telegram-канале, что по поручению российского президента Владимира Путина посетил города Новая Каховка и Корсунка Херсонской области, где оценил организацию работ по ликвидации наводнения из-за прорыва ГЭС.

«Сегодня по поручению президента посетил Новую Каховку и Корсунку в Херсонской области. Посмотрел текущую ситуацию в целом и организацию работ по ликвидации наводнения», — написал Хуснуллин и опубликовал несколько фотографий и видео из города.

По его словам, работа по ликвидации последствий организована хорошо, на площади в Новой Каховке, где фотографировали плавающих лебедей, уже нет воды.

Зампред правительства также рассказал, что посетил пункт обеспечения товарами первой необходимости и посмотрел наборы, которые выдаются гражданам.

Кроме того, он провел совещание в штабе, где посмотрели все дальнейшие шаги по ликвидации наводнения и обеспечения граждан всем необходимым

Ранее 11 июня власти Новой Каховки сообщили о полном сходе воды.

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