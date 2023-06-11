Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Турецкие пожарные не могут справиться с огнем на фабрике в Стамбуле более 17 часов

Пожар на фабрике в Стамбуле не удается потушить уже более 17 часов

Турецкие пожарные не могут справиться с возгоранием на фабрике в Стамбуле более 17 часов, сообщает TRT Haber.

Пожар произошел на верхнем этаже четырехэтажного предприятия, где хранятся изделия из пластика, картона и канцелярской продукции, а также расположены производства мебели и сумок. Несмотря на усилия пожарных, огонь продолжает распространяться, сообщает СМИ.

В здании произошло обрушение перекрытий верхнего этажа фабрики. В тушении огня задействованы машины-водометы полицейских служб города.

В первые часы пожара с крыши эвакуировали восемь рабочих.

Пожар начался накануне в 18.00, ведется расследование.

Накануне сообщалось, что в уезде Эльмадаг турецкой провинции Анкара прогремел взрыв на фабрике, где производятся ракеты и взрывчатые вещества для Минобороны и МВД Турции. В результате ЧП погибли пятеро рабочих.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях