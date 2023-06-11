Турецкие пожарные не могут справиться с огнем на фабрике в Стамбуле более 17 часов

Турецкие пожарные не могут справиться с возгоранием на фабрике в Стамбуле более 17 часов, сообщает TRT Haber.

Пожар произошел на верхнем этаже четырехэтажного предприятия, где хранятся изделия из пластика, картона и канцелярской продукции, а также расположены производства мебели и сумок. Несмотря на усилия пожарных, огонь продолжает распространяться, сообщает СМИ.

В здании произошло обрушение перекрытий верхнего этажа фабрики. В тушении огня задействованы машины-водометы полицейских служб города.

В первые часы пожара с крыши эвакуировали восемь рабочих.

Пожар начался накануне в 18.00, ведется расследование.

Накануне сообщалось, что в уезде Эльмадаг турецкой провинции Анкара прогремел взрыв на фабрике, где производятся ракеты и взрывчатые вещества для Минобороны и МВД Турции. В результате ЧП погибли пятеро рабочих.