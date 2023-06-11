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NYT: в США и ЕС не представляют, каким видят успех контрнаступления Украины

NYT: в США и Европе не уточняют, каким они представляют успешное наступление для Киева

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Gleb Garanich/Reuters

Соединенные Штаты и Евросоюз признают, что вытеснение всех российских войск маловероятно и до сих пор неясны условия успеха украинского наступления, от которого зависит дальнейшая поддержка Киева Западом. Об этом пишет The New York Times.

«В частном порядке американские и европейские официальные лица признают, что вытеснение всех российских войск с оккупированной украинской земли маловероятно», — отмечает издание.

Также неясно, какие критерии будут у успешного для Киева контрнаступления.

При этом ранее чиновники США и Европейского союза заявили, что успехом украинского контрнаступления будет считаться оттеснение Вооруженных сил России с «ключевых территорий». Они полагают, что успехом станет «изнурительный удар, который заставляет Кремль усомниться в будущем своих военных возможностей на Украине». При этом западные чиновники опасаются, что в случае большого успеха украинской армии в России может начаться массовая мобилизация.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Вооруженные силы Украины ведут контрнаступление, однако он не стал раскрывать, на какой стадии оно находится. До этого президент России Владимир Путин заявил, что российские войска успешно отразили попытки наступления ВСУ на фронте.

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