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Депутаты предложили наделить федеральных законодателей правом выступать в судах

В Госдуме предложили разрешить депутатам ГД выступать представителями россиян в судах

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Депутат Государственный думы от ЛДПР Евгений Макаров подготовил законопроект, наделяющих федеральных законодателей полномочиями предоставлять бесплатные юридические услуги россиянам и разрешить выступать их представителями в суде. Об этом сообщает ТАСС.

Парламентарий считает, что следует дополнить закон «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» тремя статьями.

В рамках первой статьи предложено закрепить определение «парламентская партия», вторая и третья опишут полномочия партий Госдумы и порядок реализации.

В случае, если закон примут, соотечественники смогут получать бесплатную юридическую помощь со стороны народных избранников ГД.

К депутатам и руководителям парламентских партий каждый день обращаются жители РФ с просьбой оказать содействие в защите законных прав, свобод и интересов, следует из пояснительной записки.

Предполагается, что законопроект вскоре внесут в ГД.

Ранее в Думе приняли закон о дополнительных полномочиях президента по защите России.

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