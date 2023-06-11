Депутаты предложили наделить федеральных законодателей правом выступать в судах

Депутат Государственный думы от ЛДПР Евгений Макаров подготовил законопроект, наделяющих федеральных законодателей полномочиями предоставлять бесплатные юридические услуги россиянам и разрешить выступать их представителями в суде. Об этом сообщает ТАСС.
Парламентарий считает, что следует дополнить закон «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» тремя статьями.
В рамках первой статьи предложено закрепить определение «парламентская партия», вторая и третья опишут полномочия партий Госдумы и порядок реализации.
В случае, если закон примут, соотечественники смогут получать бесплатную юридическую помощь со стороны народных избранников ГД.
К депутатам и руководителям парламентских партий каждый день обращаются жители РФ с просьбой оказать содействие в защите законных прав, свобод и интересов, следует из пояснительной записки.
Предполагается, что законопроект вскоре внесут в ГД.
Ранее в Думе приняли закон о дополнительных полномочиях президента по защите России.