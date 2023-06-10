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Конгресс США рассмотрит проект закона о признании РФ государством — спонсором терроризма

В конгресс США внесли законопроект о признании России государством — спонсором терроризма

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Depositphotos

Двухпартийная группа конгрессменов Соединенных Штатов внесла на рассмотрение законопроект о внесении России в список стран — спонсоров терроризма, сообщает РИА Новости, ссылаясь на документ, опубликованный одним из инициаторов документа — демократом от штата Калифорния Тедом Лье.

«По указанию российского президента Владимира Путина правительство РФ продолжает способствовать проведению актов международного терроризма в отношении политических оппонентов и отдельных государств», — говорится в законопроекте.

Ранее бывший посол США в России Майкл Макфол заявлял, что властям Соединенных Штатов необходимо признать Россию «государством — спонсором терроризма» и возглавить усиление антироссийских санкций. По его словам, это позволит прекратить финансовые транзакции граждан и компаний из Соединенных Штатов с властями России, а операции с российскими банками, компаниями и физическими лицами будут под тщательным рассмотрением.

До этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер говорила о том, что администрация США считает контрпродуктивной инициативу о внесении России в список стран — спонсоров терроризма.

В мае государственный секретарь США Энтони Блинкен не исключил вероятность включения России в список стран – спонсоров терроризма. Об этом он сказал на слушаниях в конгрессе США.

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