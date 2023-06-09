Российский дипломат пообещал жестко отвечать на антироссийскую политику Японии

Временный поверенный в делах России в Японии Геннадий Овечко заявил, что политика Токио, направленная на конфронтацию, не останется без ответа, сообщает ТАСС.

«С сожалением фиксируем дальнейшую деградацию курса Японии — визави России. Видим, что Токио не просто присоединился к режиссируемой Западом русофобской кампании, но пытается возглавить — в т. ч. в качестве председателя «Группы семи» — потуги «демократических единомышленников» по усилению давления на Москву и наращиванию поддержки киевскому режиму», — заявил Овечко.

Российский дипломат заявил, что такое поведение Токио является политической близорукостью и предупредил, что российский ответ на действия Японии может стать чувствительным для японской экономики.

Ранее Япония отреагировала на решение США прекратить обмен данными с Россией.

Генеральный секретарь кабмина Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что японское правительство внимательно наблюдет за ситуацией, разворачивающейся вокруг Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).