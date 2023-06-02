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США и Всемирный банк обсудили помощь беднейшим государствам

Йеллен и новый глава ВБ обсудили помощь беднейшим странам на фоне конфликта на Украине

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Wikimedia Commons

Министр финансов США Джанет Йеллен на встрече с будущим президентом Всемирного банка Аджаем Бангой, который займет эту должность 3 июня, указала на необходимость поддержки беднейших стран на фоне глобальных вызовов, усилившихся в ходе конфликта на Украине, заявили в Министерстве. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что Йеллен отметила необходимость помощи беднейшим государствам, которые являются членами банка, поскольку они до сих пор сталкиваются с различными кризисами, в том числе с продолжающимися макроэкономическими препятствиями, усилившимися из-за военных действий России на Украине.

В публикации отмечается, что Йеллен и Банга также обговорили привлечение частного капитала во Всемирный банк для реализации его «глобальных задач».

Ранее стало известно, что новым президентом Всемирного банка (ВБ) в среду, 3 мая, был назначен бывший руководитель компании Mastercard Аджай Банга.

До этого президент США Джо Байден предложил назначить новым президентом Всемирного банка экс-главу компании Mastercard Аджая Бангу.

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